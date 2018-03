Handelsblatt-Tagung Künstliche Intelligenz: Wenn das Auto die Emotionen des Fahrers erkennt

Die Autobranche ist in Deutschland beim Einsatz künstlicher Intelligenz führend. Es handle sich um ein „ganz zentrales Werkzeug, um die Mobilität der Zukunft zu prägen, und damit auch ein zentrales Werkzeug für Daimler“, sagte Steven Peters, der bei Konzern die Forschung an diesem Zukunftsthema leitet. Jeder Ingenieur soll daher in der Lage sein, es anzuwenden.