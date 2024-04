Handelsstreit um Chips Chip-Sanktionen: Bloß nicht von Amerika lernen!

Man kann diese Verschärfung nun als Beleg dafür deuten, wie knallhart die Amerikaner ihren Kurs durchziehen. Zutreffender ist wohl eine andere Auslegung: Die Verschärfung beweist, wie kompliziert der Handelskampf mit Sanktionen ist – und wie selten er gelingt. Dass die USA so schnell nachbessern müssen, liegt vor allem daran, dass die Probleme der ersten Sanktionsrunde schon nach kurzer Zeit offensichtlich wurden. So häuften sich zuletzt Berichte, China nutze zunehmend die etwa in PCs verbauten Gamingchips, um seine Industrie zu versorgen. Zudem wurden wohl Forschungsinstitute genutzt, um über Umwege Hochleistungschips für die Industrie zu organisieren. Gegen diese Schleichwege gehen die USA nun vor. Wie die neue Sanktionsrunde wirkt, ist noch unklar. Sicher ist nur: Auch danach werden sich Wege finden, sie zu umgehen.