 Handy-Markt: Samsungs faltbares Smartphone

Bei einer Präsentation in San Francisco gab das Unternehmen zudem bekannt, dass das neue Top-Smartphone Galaxy S10 im Sommer auch in einer Version für den superschnellen 5G-Datenfunk auf den Markt kommen soll. Obwohl der Aufbau entsprechender Netze in Deutschland sich unter anderem durch Klagen gegen die Vergaberegeln für die Funkfrequenzen zu verzögern droht, soll das Telefon auch in Deutschland verkauft werden.