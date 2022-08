Handykonzern Es bleibt beim Verkaufsstopp für Oppo – trotz Etappensieg vor Düsseldorfer Gericht

Weil Oppo den größten Umsatz in Niedrigpreisländern in Asien, Afrika und Lateinamerika macht, wäre eine hohe Lizenzgebühr in Europa schwer zu verkraften. Weitere Prozesse von anderen Patentbesitzern laufen schon. Der mit Nokia vereinbarte Preis dürfte eine Signalwirkung haben. Womöglich zieht sich Oppo eher freiwillig aus wichtigen europäischen Ländern wie Deutschland zurück, als bei der Lizenzgebühr zu sehr nachzugeben.



Lesen Sie auch: Oppo verlässt deutschen Markt – ohne diese Handys wird das Angebot bald knapp



Gemessen am globalen Umsatz ist der hiesige Markt für Oppo kaum relevant. Weltweit verkauft das Unternehmen 200 Millionen Handys im Jahr, in Deutschland gerade einmal zwei Millionen. Die Geräte des Herstellers sind hierzulande jedoch äußerst beliebt. Oppo vertreibt seine Smartphones erst seit zwei Jahren in Deutschland und hat dennoch bereits einen Marktanteil von zehn Prozent.