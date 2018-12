 Haribo, Lidl, Deutsche Post & Co.: Die lange Liste schwieriger und gefloppter SAP-Projekte

Wie weit die schöne Werbung und der eher schnöde Unternehmensalltag auseinander liegen, spürt der Süßwarenhersteller Haribo mit Hauptsitz in der Gemeinde Grafschaft nördlich von Bad-Neuenahr-Ahrweiler gerade selbst schmerzlich. Wie am Wochenende durchsickerte, muss Haribo einen Verkaufseinbruch verkraften: Von seinen Goldbären setzt das Unternehmen in diesem Jahr ein Viertel weniger um als im vergangenen Jahr.