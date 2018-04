Harte Schale, schlauer Kern: Der überraschende Boom der Outdoor-Smartphones

Das Land Rover Explore soll ebenfalls von der Marke profitieren – weshalb das Gerät nicht nur so robust wie ein SUV wirkt, sondern auch ein Mikrofon im Stil eines Kühlergrills hat. Per Magnet können Nutzer Module an der Rückseite befestigen, wie es Lenovo bei seiner Marke Motorola ebenfalls anbietet. So gibt es zusätzliche Akkus und eine Fahrradhalterung zum Nachrüsten. Ganz klar: Das Produkt zielt auf Outdoor-Enthusiasten.