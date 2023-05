Hauptversammlung am Mittwoch Bei der Software AG bahnt sich ein Aktionärsaufstand an

Die Software AG hält am Angebot des US-Finanzinvestors Silver Lake über 32 Euro je Aktie fest und lehnt Verhandlungen mit dem zweiten Übernahmeinteressenten Rocket Software ab, obwohl Rocket Software eine Offerte über mindestens 34 Euro angekündigt hat. Das US-Softwareunternehmen ist mehrheitlich im Besitz des US-Finanzinvestors Bain Capital und hat an der Börse bereits 10 Prozent an der Software AG aufgekauft.