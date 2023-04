Hauptversammlung Deutsche Telekom hält jetzt Mehrheit an US-Tochter T-Mobile

Die Deutsche Telekom treibt mit der Übernahme der Tochter T-Mobile US ihr Wachstum voran. „Wir haben gestern Nacht die Mehrheit an der T-Mobile US erreicht“, sagte Telekom-Chef Tim Höttges am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Bonn. „Wir haben die Mehrheit und sind größter Eigentümer am wertvollsten Telekommunikations-Unternehmen der Welt – T-Mobile USA.“ Dem Konzern zufolge hält er nun 50,2 Prozent an der US-Tochter. Die Mehrheitsübernahme war seit dem Kapitalmarkttag 2021 erklärtes Ziel des Konzerns.