Hauptversammlung Deutsche Telekom hält Mehrheit an US-Tochter T-Mobile

Die Deutsche Telekom hat nach Aussage von Vorstandschef Tim Höttges die Mehrheit an der US-Tochter T-Mobile übernommen. „Wir haben gestern Nacht die Mehrheit an der T-Mobile US erreicht“, sagte der Manager am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Bonn. „Wir haben die Mehrheit und sind größter Eigentümer am wertvollsten Telekommunikations-Unternehmen der Welt – T-Mobile USA.“ Seit 2013 sei der Wert der US-Tochter um 153 Milliarden Euro gestiegen. Die Wertsteigerung für die Aktionäre der Telekom liege bei über 70 Milliarden Euro.