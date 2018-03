Henry Holt und „Fire and Fury“: „Harry Potter für Erwachsene“

Auf das neueste Werk war der gebündelte Zorn Trumps niedergegangen. So ließ der US-Präsident einen Anwalt in einem Brief an den Verlag und den Autor fordern, die Veröffentlichung wegen Verunglimpfung und Verstoß gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen von zitierten Personen zu unterlassen und sich für den Inhalt zu entschuldigen. Zunächst in einer Pressemitteilung und am Freitagmorgen deutscher Zeit dann auch in einem Tweet, ließ Trump persönlich kein gutes Haar an dem Werk. „Ich habe dem Autor des falschen Buchs null Zugang zum Weißen Haus gewährt (tatsächlich habe ich ihn mehrmals zurückgewiesen). Ich habe nie mit ihm für das Buch gesprochen. Voll von Lügen, Fehlinterpretationen und Quellen, die es nicht gibt. Schaut euch die Vergangenheit des Kerls an und beobachtet, was mit ihm und ‚Sloppy Steve‘ passiert.“ Mit dem schludrigen Steve spielt Trump auf Steve Bannon an, seinen ehemaligen Chefstrategen im Weißen Haus, dem Trump jetzt vorhält, den „Verstand verloren“ zu haben.