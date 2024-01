Here Technologies: „Wir haben einige schlechte Geschäfte gemacht“

Warum ist es so schwer, im Geschäft mit Karten Geld zu verdienen?

Die meisten Softwareunternehmen investieren 30 Prozent ihres Umsatzes für Forschung und Entwicklung. In unserem Sektor liegt er bei weit über 50 Prozent. Vielleicht muss das so sein, dass muss ich noch erkunden. Aber mich hat schon umgehauen, dass Here einer der größten Kunden von Amazon Web Services ist. Ich dachte schon bei meiner Zeit bei HP, dass wir einer der größten Abnehmer für Cloud-Dienste sind. Aber das hier ist wegen der massiven Daten noch weit mehr. Was auch daran liegt, dass wir sehr viel mehr Daten erheben, was wiederum ein Unterscheidungsmerkmal zum Wettbewerb ist. Außerdem gestehen wir unseren Kunden zu, dass ihnen die Daten auch gehören, im Gegensatz zur Konkurrenz. Das Geschäft ist sehr komplex.