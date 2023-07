HPE-Chef Antonio Neri „Künstliche Intelligenz ist ein Wendepunkt, ähnlich wie früher das Web“

Vorstandschefs sind also gezwungen zu investieren, aber ihre Ausgaben anders zu gewichten?

Genau. Die Budgets steigen zwar derzeit nicht. Aber man kann durch Automatisierung die Betriebskosten reduzieren. Und dann haben wir durch die Cloud den Übergang im Geschäftsmodell, wo vormalige Investitionsausgaben sich in Betriebsausgaben wandeln. Bei unserer Cloud bezahlt man nur das, was man verbraucht. Dadurch gibt es mehr Flexibilität in den Budgets. Aber in den nächsten Jahren erwarten wir, dass diese wieder wachsen, schon wegen Künstlicher Intelligenz. Die ist ein Wendepunkt, ähnlich wie früher das Web oder das mobile Internet. Wir sehen da bereits sehr starke Nachfrage.

Für die verarbeitende Industrie kommt noch die geopolitische Komponente hinzu, wo Produktionsstätten in andere Regionen verlagert werden.



Lesen Sie auch: Angebote der Tech-Konzerne – Gratis waren sie nie



HPE hat im vergangenen Jahr offiziell sein Hauptquartier nach Houston verlegt. Ein ziemlicher Schock fürs Silicon Valley, weil das ursprüngliche HP als eine Keimzelle des Hightech-Tal galt.

Zunächst mal sind wir weiterhin stark im Silicon Valley präsent, das wird sich auch nicht ändern. Es ging beim Umzug darum, zusätzliche Talente zu gewinnen und auch diverser zu werden. Wir profitieren hier sehr stark von renommierten Hochschulen, von der University of Texas, der Texas A&M University und der Rice University. Mit der University of Houston haben wir ein Institut für Künstliche Intelligenz begründet, wo Studenten an einem Supercomputer von uns ausgebildet werden.