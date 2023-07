HPE-Chef Antonio Neri „Künstliche Intelligenz ist ein Wendepunkt, ähnlich wie früher das Web“

Wie lange wird dieser Übergang dauern?

Es könnte schon eine Dekade sein. Es hängt auch davon ab, an welchem Punkt der Karriere die Chief Information Officer stehen. Ich treffe mich mit vielen von ihnen. Da gibt es einige, die sich aufs Ende der Karriere vorbereiten und die bestehenden Sachen so lange laufen lassen wollen, bis sie in den Ruhestand gehen. Und dann gibt es solche, die gerade angefangen haben und möglich sehr schnell und sehr viel verändern wollen. Das ist jetzt zugegeben verallgemeinert. Aber der Punkt ist, dass jede Branche inzwischen eine IT-Branche ist. Ohne moderne IT kann man sein Geschäft nicht mehr betreiben. Als CEO oder Finanzchef muss man wissen, wie mit ihrer Hilfe einen Wettbewerbsvorteil herausholen kann, um zu bestehen. Beim Tempo der Veränderung kommt es übrigens auch auf die entsprechende Region an. Da gibt es welche, die vorangehen und andere, die lieber folgen.