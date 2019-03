HSBC-Risikovorstand „Einen kompletten Arbeitstag in der Woche für das SAP-Projekt reserviert“

Weil sich in der Vergangenheit zahlreiche Konzerne bei solchen Projekten verhoben haben und immense Probleme hatten. Die mussten teils Milliardensummen abschreiben oder verloren zeitweise den Überblick über ihre Lager oder Lieferketten. Was macht Sie also so entspannt?

Weil ich weiß, dass wir gut unterwegs sind, dass ich ein erstklassiges Team habe, das den Umbau mit großer Sorgfalt vorantreibt. Und weil wir an drei ganz entscheidenden Stellen aufpassen, genau die Fehler nicht zu machen, die zu Problemen oder auch zum Scheitern des Projekts führen können.