HSBC-Risikovorstand „Einen kompletten Arbeitstag in der Woche für das SAP-Projekt reserviert“

Und zum anderen?

SAP entwickelt leistungsfähige Standard-Software. Das heißt, sie bauen Programme, die sie für standardisierte Prozesse in Unternehmen optimieren. Wenn sich in der Wirtschaftswelt also bestimmte Arbeitsabläufe, juristische Verfahren oder Buchungsprinzipien als besonders effizient erweisen, kann man davon ausgehen, dass man die auch in SAPs Produkten wiederfindet.



Viele Unternehmen machen manches aber intern anders, als es der branchenübergreifende Normalfall vorsieht. Das kann gute Gründe haben, oder auch der Geschichte oder der Gewohnheit geschuldet sein. Wenn ein Unternehmen in solchen Fällen Standard-Software einführen will, hat es zwei Optionen – und beide sind unangenehm: Entweder es passt die Software an die internen Sonderlichkeiten an, oder es passt die internen Prozesse an die Software an.