HSBC-Risikovorstand „Einen kompletten Arbeitstag in der Woche für das SAP-Projekt reserviert“

Manchen Externen fehlt es auch schlicht an Identifikation mit der Firma und dem Projekt. Das meine ich gar nicht vorwurfsvoll. Das liegt in der Natur der Sache. Die Internen dagegen wissen, dass sie mit der Technik, die sie in so einem Umbau einführen, auch dann noch werden arbeiten müssen, wenn die Externen weitergezogen sind. Also denken sie nachhaltiger.