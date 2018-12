Huawei-Alternative Es bleiben nur Ericsson und Nokia

Der Druck auf den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei steigt derzeit praktisch im Stundentakt: Erst am Mittwoch wurde die Finanzchefin des Konzerns – zugleich Tochter des Firmengründers – in Kanada verhaftet. Das Unternehmen, so der Vorwurf, soll gegen Sanktionen verstoßen haben, die die USA gegen Iran verhängt hatten.