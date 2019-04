Huawei Deutschland CTO Walter Haas „Ein Ausschluss Huaweis ergibt wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn“

Unabhängig davon steht allerdings der Spionagevorwurf der USA gegen Sie im Raum. Seitdem kämpfen Sie auch in Deutschland um das Image Ihres Unternehmens.

Was ich dazu sagen möchte ist, dass wir keinerlei gesetzlichen Verpflichtung unterliegen, uns an illegalen Spionageaktivitäten zu beteiligen. Und das ist im Grunde die gesamte Faktenlage. Unser Chief Legal Officer, Song Liuping, hat kürzlich gesagt: „Welches Unternehmen wäre denn so dumm, wenn es nicht irgendwie gezwungen wird, Selbstmord zu begehen?“ Und für uns ist ganz klar: Wenn wir Daten an die chinesische Regierung weitergeben würden, käme das einem wirtschaftlichen Selbstmord gleich. Außerdem hat unser Firmengründer gesagt: Lieber verkaufe er das Unternehmen oder schließe es, bevor wir uns durch die Weitergabe von Daten unsere Kunden massiv schädigen und uns selbst killen.