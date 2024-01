Huawei-Risiko Warum das 5G-Netz erst der Anfang ist

Neben der Telekommunikation baut Huawei seinen Marktanteil in Europa inzwischen auch dem Solarenergiemarkt aus. Huawei liefert im Jahr Wechselrichter mit einer Leistung von 100 Gigawatt nach Europa. Zum Vergleich: Der deutsche Anbieter SMA produziert derzeit 20 Gigawatt Kapazität im Jahr, der zweitgrößte europäische Anbieter, Fronius aus Österreich, sieben Gigawatt. Fronius wächst, so schnell er kann – im vergangenen Jahr stellte das Familienunternehmen 900 und in diesem Jahr 1300 neue Mitarbeiter ein. Dennoch verliert der Mittelständler Marktanteile an Huawei und andere chinesische Anbieter, die eben noch schneller wachsen. Die Versorgung mit Chips und anderen Rohstoffen sind der Engpass für die Österreicher.