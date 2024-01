Huawei-Risiko Warum das 5G-Netz erst der Anfang ist

Huawei steckt in allen kritischen Infrastrukturen Deutschlands. Im 5G-Netz. Im Festnetz. Und im Router und Modem zu Hause. Auch im Stromnetz baut Huawei seinen Marktanteil rapide aus. Die deutsche Regierung verfügt nicht einmal über Informationen, wo in den deutschen Netzen überall Huawei-Technologie eingebaut ist. Dabei bezahlt sie einen deutlichen Teil des Netzausbaus mit Steuergeldern. Allein für den Glasfaserausbau in weißen Flecken oder strukturschwachen Gebieten zahlte der Bund seit 2018 mehr als sechs Milliarden Euro an Fördergeldern. Knapp zwei Milliarden davon gingen an die Deutsche Telekom. „Unsere kritische Infrastruktur wird mehr und mehr von chinesischen Netzwerkausrüstern dominiert“, warnt der EU-Abgeordnete Markus Ferber (CSU). Sowohl Brüssel wie auch Berlin seien blauäugig in eine Abhängigkeit geraten: „Wir brauchen nicht nur mehr Transparenz, sondern vor allem mehr europäische Anbieter in unserer Infrastruktur.“