Huawei zieht Bilanz „Was Huawei als Jahresbericht vorlegt, würden Börsen weltweit nicht akzeptieren“

Unterschiedlicher könnte ein und dasselbe Unternehmen sich nach innen und nach außen nicht präsentieren: Nach außen – geschwächt und sanftmütig. Nach innen – stark und militaristisch. Huawei leidet unter den US-Sanktionen: US-Unternehmen dürfen Chips nur noch nach Einholung einer Lizenz an Huawei verkaufen, und für 5G-fähige Handy-Chips wird sie nicht mehr erteilt. Damit ist für Huawei das Smartphone-Geschäft, mit dem sie weltweit die Nummer zwei waren, weitgehend weggebrochen. Halbleiter für Telekommunikationsequipment werden noch an Huawei geliefert – hier aber greift ein anderer Bann: Immer weniger westliche Mobilfunkanbieter bauen aus Sorge vor Abhängigkeiten, Spionage und Sabotage noch chinesische Komponenten in ihre Netze ein.