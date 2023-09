Huaweis Mini-Chip aus China Huaweis Chip-Durchbruch sollte als letzte Mahnung verstanden werden

Vor wenigen Tagen hat Huawei sein neuestes Smartphone, das Modell Mate 60, vorgestellt. Und damit in China offenbar einen Nerv getroffen. Allein in den ersten fünf Tagen nach Verkaufsstart wurden mehr als 800.000 Geräte verkauft. Das liegt vor allem an dem Prozessor Kirin, der das Modell antreibt und in dem sich ein Sieben-Nanometer-Chip verbirgt. Chips einer Bauart also, von denen es bisher hieß: Das schaffen Chinas Konzerne nicht alleine.