Huaweis Smartphone-Erben „Wir wollen faltbare Smartphones zum Mainstream machen“

Ein hehres Ziel in Zeiten, in denen Smartphones sich immer ähnlicher werden und selbst Multikamerasysteme oder Stereo-Hochleistungslautsprecher schon in der Mittelklasse zu haben sind. Wie wollen Sie sich da abgrenzen?

Sie haben Recht, die Handywelt ist ziemlich langweilig geworden. Wirkliche Innovationen sind selten. Aber das heißt auch: Wer sich vom Einerlei absetzen kann, hat eine Chance. Und genau da setzen wir an: Anfang September haben wir in Berlin auf der Tech-Messe IFA zwei seriennahe Smartphone-Prototypen vorgestellt und die sind wirklich innovativ.