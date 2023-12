Importverbot für Apple Watch Wie ein Medizingerätehersteller Apples Todeskuss abwehrte

Soviel Gnade hatten die Richter mit dem Wiederholungstäter Apple diesmal nicht. Mit dem Urteil für Masimo trat unmittelbar auch das Verkaufsverbot in Kraft. Apple reagiert sofort – mit einem Berufungsantrag beim US Court of Appeals for the Federal Circuit. Berichten zufolge will der Konzern auch das Betriebssystem der Apple Watch verändern, um das Verkaufsverbot nichtig zu machen. Ob das gelingt oder nicht, eines dürfte sicher sein: Patentstreitigkeiten von und mit Apple dürfte es auch in Zukunft noch einige geben.