In der Krise IT-Unternehmen Augustus Intelligence beantragt Insolvenz

Das in Deutschland vor allem durch eine Lobby-Affäre bekannte New Yorker IT-Unternehmen Augustus Intelligence ist insolvent. Die Firma stellte bereits am Wochenende einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts bei einem Gericht in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Einem Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge soll das Restrukturierungsverfahren auch genutzt werden, um Konflikte mit Investoren zu lösen.