In eigener Sache: Unabhängigkeit als höchstes Gut

Dass sich das Handelsblatt von einer altehrwürdigen Wirtschaftszeitung zur modernen Pflichtlektüre für Manager und Politiker entwickelt hat, ist auch einer internationalen Jury renommierter Zeitungsmacher aufgefallen. Im Mai wird das Handelsblatt in der Kategorie „überregionale Zeitung“ als European Newspaper of the Year prämiert. Die Jury hat ihre Entscheidung mit der täglichen doppelseitigen Infografik, den Coverstorys am Wochenende, dem magazinigen Layout und dem gelungenen Transformationsprozess in Richtung elektronische Medien begründet. Die Auszeichnung macht die gesamte Handelsblatt-Redaktion und mich persönlich außerordentlich stolz.