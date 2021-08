Infineon Die Sorge um das Ende des Schweinezyklus

Zu kämpfen hatte Infineon zudem mit äußeren Ereignissen. „Der Wintersturm in Austin in Texas und Corona in Malaysia kamen obendrauf“, sagt Ploss. Beide Ereignisse hatten Fabriken von Infineon kurzfristig lahmgelegt. Dass der Konzern trotz dieser Pannen den Quartalsgewinn von 209 Millionen Euro aus dem Vergleichsquartal des Vorjahres auf aktuell 245 Millionen Euro steigern konnte, sieht Ploss als Beweis für das gute Management innerhalb von Infineon. „Wenn wir auch bei solchen Einschlägen noch alles im Griff haben, kann man auch mal fünf Minuten zufrieden sein“, so Ploss im WirtschaftsWoche-Podcast.