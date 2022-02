Inmitten von Kriegsgetrommel Der erstaunliche Aufschwung der ukrainischen Coder-Szene

„Die Deutschen wissen, dass unsere guten Leute besser sind“, sagt er selbstbewusst. Die Coder skripteten schneller, bauten weniger Fehler. In der Regel sei ein guter Junior in der Ukraine so gut wie ein Senior in Deutschland. Der Grund liegt ihm zufolge in der hervorragenden mathematischen Ausbildung an den Universitäten – ein Erbe des Systemwettbewerbs im Kalten Krieg, das die sowjetische Ingenieursausbildung ungemein förderte. Es liege aber auch an den mangelnden Jobperspektiven im Land, findet Babych. „Wenn du hier etwas auf ehrliche Weise erreichen willst, gehst du in die IT.“