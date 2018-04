Insider: Fortschritt bei Fusionsgesprächen von T-Mobile und Sprint

T-Mobile und Sprint wollen in ihren Fusionsverhandlungen bald zu einem Ergebnis kommen. Bereits in der nächsten Woche könnten die beiden Mobilfunkanbieter eine Einigung verkünden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es gebe aber keine Gewissheit, dass eine Vereinbarung zustande komme. Vorsicht ist angebracht: T-Mobile US und Sprint nehmen bereits zum dritten Mal in vier Jahren Anlauf für einen Zusammenschluss. Damit entstünde ein Konzern mit 127 Millionen Kunden, der den beiden Platzhirschen Verizon und AT&T deutlicher stärker auf den Leib rücken würde. Erst im November war der jüngste Versuch an Unstimmigkeiten über die Machtverhältnisse in einem gemeinsamen Unternehmen gescheitert.