Insiderbericht Chinesisches Konglomerat HNA prüft offenbar Verkauf von IT-Tochter Pactera

Interessiert sei unter anderem die Fintech-Firma Ant Financial. HNA, die auch Großaktionär bei der Deutsche Bank sind, sitzen auf einem hohen Schuldenberg nach einer langen Serie an Zukäufen weltweit. Reuters-Daten und Medienberichten zufolge hat sich der Konzern seit Januar von Vermögenswerten im Umfang von mehr als 20 Milliarden Dollar getrennt oder will dies tun. Dabei ist Medienberichten zufolge auch ein vollständiger Ausstieg aus der Deutschen Bank möglich.