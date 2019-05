Insolventer TV-Hersteller: Bildstörung bei Loewe

„Der Geschäftsbetrieb von Loewe geht während der Sanierung ohne Einschränkungen weiter“, so Vogt. Auch die Löhne und Gehälter der gut 500 Mitarbeiter seien in der Sanierungsphase gesichert. Vielen von ihnen dürfte das Prozedere noch aus der ersten Pleite vertraut sein. Im Herbst 2013 hatte Loewe, tief in die roten Zahlen gerutscht, Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, ein schon gewonnener Investor sprang wieder ab. In der Folge übernahm die Münchner Beteiligungsgesellschaft Stargate Capital das Unternehmen, reichte das Unternehmen später aber an den Finanzinvestor Clearsight weiter.