Intel-Chef Gelsinger Mehrere deutsche Standorte in der Endauswahl für neue Intel-Chipfabrik

Der Intel-Chef gibt sich aber zuversichtlich, dass es an der politischen Unterstützung nicht scheitern werde. „Wir hatten sehr gute Gespräche auf EU-Ebene, mit der Bundesregierung und auch mit einigen deutschen Ministerpräsidenten“, so Gelsinger.



Bei einer möglichen Entscheidung des Konzerns für einen Bau in Deutschland könnte zudem auch die Entscheidung des Autoherstellers Tesla, seine europäische Gigafactory bei Berlin zu errichten, eine zumindest indirekte Rolle spielen. Zwar ließen sich die Vorhaben nicht direkt vergleichen, sagt Gelsinger im WirtschaftsWoche-Gespräch. Aber es werde deutlich, dass die deutschen Gesprächspartner aus dem Prozess bei Tesla sehr genau gelernt hätten, wie man globale Investoren gewinnt. Und noch etwas sei ihm aufgefallen, so der Intel-Chef: „Viele unserer großen Kunden in Europa – egal, ob Bosch oder BMW, Daimler oder Volkswagen – haben die deutschen Standortvorschläge ausdrücklich unterstützt.“