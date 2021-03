Intel Die Rückkehr des Chip-Veteranen?

Doch markige Worte allein, das weiß auch Gelsinger, verleihen Intel nicht automatisch mehr Dynamik. Sein Plan aber ist tatsächlich ambitioniert und ergibt Sinn. Zugleich ist er problematisch. Der Kern: Intel bleibt dabei weiter Chips herzustellen und wird seine Produktionskapazität mit gleich zwei neuen Werken in Arizona ausbauen. Dafür werden zwanzig Milliarden Dollar investiert, die 15.000 neue Jobs schaffen sollen. Auch in Europa, wo Intel mehr als zehntausend Leute beschäftigt, wird ausgebaut, vor allem in Irland, aber auch in Deutschland und Polen. Die europäischen Produktionskapazitäten sollen laut Christin Eisenschmid, Geschäftsführerin von Intel Deutschland und eine von Intels Cheflobbyisten, verdoppelt werden.



Mehr noch: Intel strebt an, einer der größten Auftragsfertiger der Welt zu werden, also nicht nur eigene Prozessoren zu fertigen, sondern auch für andere tätig zu werden. Für Partner wie Microsoft, Amazon und IBM.

Vielleicht sogar für den Apple-Konzern, der die Intel-Prozessoren in seinen Macs gerade von selber entwickelten Chips auf Arm Basis austauscht und diese von Samsung und TSMC fertigen lässt. Zugleich will Intel wie bislang mit führenden Auftragsfertigern wie TSMC und Samsung zusammenarbeiten, die man wegen der gegenwärtigen Fertigungsprobleme dringend benötigt.