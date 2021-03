Intel Die Rückkehr des Chip-Veteranen?

Wer keinen Zugriff auf sie hat, ist im Nachteil. In der Halbleiterbranche tobt bereits ein Kalter Krieg zwischen den USA und China, mit Europa zwischen den Fronten. Dass der erfolgreichste Auftragsfertiger der Welt seinen Hauptsitz in Taiwan hat, verkompliziert die Lage. Trotz großer Anstrengungen hat es die Supermacht China bislang nicht geschafft, selbst hochmoderne Chips zu produzieren. Würde sie in Taiwan einmarschieren, hätte der Westen ein riesiges Problem. 80 Prozent der gesamten Halbleiterfertigungskapazität ist heute in Asien, die modernsten Anlagen davon in Taiwan, Südkorea und Japan. Der Anteil der USA ist auf 15 Prozent geschrumpft, Europa hat etwa fünf Prozent. Das ist der Grund, warum die US-Regierung den Bau einer neuen TSMC-Fabrik in Arizona mit Steuergeldern fördert. Diese Mittel sind auch für Intel attraktiv. Mehr noch: Intel kommt so auch an mehr Militäraufträge heran, die man aus Sicherheitsgründen nicht ins Ausland vergeben will.