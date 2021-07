Intendantenwahl beim ZDF ARD-Frau oder ZDF-Mann – wer wird‘s?

Mit dem Zweiten sieht man besser – den Werbespruch des ZDF kennt jeder, oft ist er auch schon persifliert worden. Für die Wahl des neuen Intendanten, die am Freitag in Mainz über die Bühne gehen soll, bekommt er nun eine neue und ungeahnte Bedeutung – es könnte am Ende auch heißen: „Mit der Zweiten sieht man besser“.