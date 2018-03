Internet der Dinge: Vodafone will flächendeckendes Maschinennetz aufbauen

DüsseldorfVodafone will ein Maschinennetz für das Internet der Dinge flächendeckend in Deutschland aufbauen. Rund 90 Prozent des LTE-Netzes würden dafür bis September mit dem sogenannten Narrowband aufgerüstet, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. „Das Internet der Dinge boomt. Und die digitale Revolution Deutschlands wird im Maschinennetz fortgeschrieben“, sagte Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland.