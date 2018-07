Internet-Riese: Trotz Brexit – Facebook baut Präsenz in London aus

FrankfurtFacebook bereitet sich auf den Ausbau seiner Präsenz in London vor. Der Betreiber der Internet-Plattform hat fast 56.000 Quadratmeter Büroflächen in zwei Gebäuden im Stadtteil King's Cross erworben, wie Nordeuropa-Chef Steve Hatch am Montag mitteilte. Dort wäre Platz für mehr als 6000 Arbeitsplätze.