Internetdienstleister: Softbank stockt Beteiligung bei Yahoo Japan auf

TokioDie Investmentfirma Altaba veräußert rund ein Drittel ihrer Beteiligung am Internetdienstleister Yahoo Japan an den japanischen Technologiekonzern SoftBank. Für das Aktienpaket zahle Softbank rund zwei Milliarden Dollar, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Mit der Transaktion falle der Anteil Altabas (ehemals Yahoo) an Yahoo Japan auf 23,94 Prozent von 34,73 Prozent. Yahoo Japan ist ein Joint Venture von Altaba und Softbank.