Internetkonzern Kartellamt will erst 2019 über Verfahren gegen Facebook entscheiden

Brüssel und DüsseldorfDas Bundeskartellamt rechnet erst Anfang kommenden Jahres mit einer endgültigen Entscheidung im Verfahren gegen Facebook. Dies sagte ein Vertreter der Behörde in Brüssel am Donnerstag. Ein Sprecher in Bonn ergänzte: „Das Verfahren ist weit fortgeschritten. Wir wollen bald Ergebnisse präsentieren.“ Behördenchef Andreas Mundt hatte im Sommer angekündigt, dass bis Jahresende erste Schritte eingeleitet werden sollen.