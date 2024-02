Internetversorgung „Uns droht ein Sturm am Glasfasermarkt“

Was passiert dann?

Einige Anbieter melden Insolvenz an. Andere dagegen werden von Wettbewerbern, Private Equity oder Infrastrukturfonds übernommen. In Großbritannien zeigt sich bereits, welche Folgen das hat: Einen Haushalt anzuschließen, kostet in der Regel 1000 Pfund. Einen fertigen Hausanschluss beim strauchelnden Wettbewerber einzukaufen, kostet dagegen teilweise nur 200 Pfund. Das wird ähnlich auch in Deutschland so kommen. Wir gehen davon aus, dass sich längst nicht alle der über 70 Glasfaser-Unternehmen halten werden.