iOS 16 Diese Neuerungen und Funktionen bringt das iPhone-Update

Der Release in diesem Jahr unterscheidet sich allerdings in einem Punkt von den vorangegangenen Jahren: Das optimierte Betriebssystem für das Tablet, iPadOS 16, erscheint nicht zeitgleich mit iOS 16. Apple stellt für das Tablet-Update den Oktober 2022 in Aussicht. Das gilt auch für den Release von macOS Ventura – dem neuen Betriebssystem für den Mac. In den Vorjahren war die neueste iPad-Version immer am selben Datum wie das iOS-Update veröffentlicht worden.