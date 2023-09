iOS 17-Release heute Auf diese Features und Neuerungen dürfen sich iPhone-Nutzer freuen

Wie im vergangenen Jahr nutzte Apple im Voraus auch 2023 die WWDC-Keynote, um einen ersten Einblick in die kommenden Betriebssysteme zu gewähren. Die Entwicklerkonferenz von Apple markiert in der Regel den Zeitpunkt, an dem das Unternehmen die Software-Neuheiten für die nächsten Monate ankündigt. Die vorgestellten Neuerungen konzentrieren sich hauptsächlich auf Bedienungshilfen, die den Alltag mit dem iPhone erleichtern sollen und könnten bereits mit der Veröffentlichung von iOS 17.0 kommen. Weitere Einblicke ins neue Betriebssystem hatte Apple beim iPhone-Event „Wonderlust“ gegeben. Welche iPhones bekommen aber nun das Upgrade und welche Neuerungen werden von iOS 17 erwartet?