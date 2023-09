iPadOS 17-Release steht fest Auf diese Neuerungen und Features können sich iPad-Nutzer freuen

Es gibt einen offiziellen Veröffentlichungstermin für das neue iPad-Betriebssystem von Apple. Am 12. September 2023 lud Apple zu seinem diesjährigen iPhone-Event unter dem Namen „Wonderlust“ ein, bei dem das Unternehmen die neue iPhone-Generation vorstellte und gleichzeitig das offizielle Veröffentlichungsdatum für iPadOS 17 bekannt gab. In Deutschland wird das Update am Montag, dem 18. September 2023, veröffentlicht. Diese Information wurde auch auf der offiziellen Apple-Website veröffentlicht. Ähnlich wie in den Vorjahren ist der Release voraussichtlich um 19 Uhr deutscher Zeit zu erwarten.