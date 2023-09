iPhone 15: Apples neues iPhone mit neuem Stecker – und überraschendem Preis

Wer Neues von größerer praktischer Bedeutung wünscht, muss mehr zahlen: Die Pro-Modelle bieten statt des traditionellen Schiebeschalters für die Stummschaltung nun eine konfigurierbare Taste. Wer möchte, kann so zum Beispiel per Knopfdruck die Kamera-App aufrufen.



Lesen Sie auch: Auf welche Neuerungen und Features sich iPhone-Nutzer freuen dürfen



Das teuerste iPhone-Modell, das Pro Max mit besonders großem Display, erhält zudem eine „Tetraprisma“-Kamera – und damit die Fähigkeit, rein optisch fünffach zu zoomen. Das Grundprinzip ist von Smartphones anderer Hersteller schon bekannt. Die Apple-Konkurrenten sprechen meist allerdings von „Periskopkameras“. In Apples „Tetraprisma“-Kamera lenken Prismen das Licht, das in die Kamera fällt, mehrmals um die Ecke. So ist mehr Platz, durch eine Vielzahl von Linsen für eine stärkere Vergrößerung zu sorgen.