In China aber ist Cook nicht ganz so konsequent. Seit März speichert Apple die Daten seiner dortigen Kunden in Rechenzentren innerhalb des Landes, die der Konzern gemeinsam mit der chinesischen Regierungsfirma Guizhou-Cloud Big Data betreibt. Die Informationen sind verschlüsselt, die Schlüssel musste Apple aber ebenfalls in China hinterlegen.