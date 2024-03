iPhone-Hersteller Warum die Antimonopolklage für Apple brandgefährlich ist

Eingriff in die Innovation – das hört sich ganz nach den Argumenten von Microsoft-Gründer Bill Gates in seinem Antitrust-Verfahren an. Damals, vor fast 25 Jahren, ging es um das Vermählen des Internet-Browsers mit dem Betriebssystem Windows, was die Regierung verhinderte. Ironischerweise, so meint zumindest das US-Justizministerium, konnte Apple auch deshalb so erfolgreich werden, weil die US-Regierung damals konsequent gegen Microsoft vorging. Sein iPod – der Vorläufer des iPhones – nahm erst richtig Fahrt auf, als Apple ihn auch für Windows-Nutzer offerieren konnte, inklusive seinem Store zum Kauf von Musik.