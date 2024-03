iPhone-Hersteller Warum die Antimonopolklage für Apple brandgefährlich ist

Auf alle Fälle war es unvorsichtig. Die Antwort von Cook ist nun ein zentrales Beweisstück in der am Donnerstag angekündigten Antimonopolklage der US-Regierung gegen den zweitwertvollsten Konzern der Welt. Der, so behauptet US-Justizminister Merrick Garland, missbrauche seit Jahren seine Macht, um Wettbewerber im Smartphone-Geschäft auszubremsen. Auch solche mit finanziell richtig tiefen Taschen wie Amazon und Microsoft, die das Offerieren eigener Smartphones aufgegeben haben.