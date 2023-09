iPhone-Verbot in chinesischen Behörden Von wegen Sonderrolle – Apples Traum von China ist geplatzt

Das ist selbstverständlich ein Signal an die Welt. Es bedeutet: Peking kennt im sich aufschaukelnden Handelsstreit mit dem Westen kaum noch Tabus. Nebenbei ist es ein Zeichen, das Apple und seine Aktionäre so deuten sollten: Es gibt keinen Sonderstatus für das Unternehmen – trotz der Sonderbehandlung, die China durch Apple genießt: Apple speichert Daten chinesischer Kunden nur auf Servern in China, beugt sich weitgehend der chinesischen Zensur und hat in dem Land etwa die Funktion „AirDrop“ eingeschränkt, weil Regierungskritiker darüber zeitweise Informationen verbreiteten.