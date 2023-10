Israels IT-Industrie nach den Angriffen „Wieso haben wir das nicht gesehen?“

Dass die Angriffe eine Zäsur für Israel bedeuten, da ist sich Brodt sicher. Auch er habe in der Armee gedient, nicht in einer Kampfeinheit, aber in einer technischen Einheit, auch im Krieg. „Aber so etwas Dramatisches wie jetzt habe ich noch nicht erlebt“, sagt er. „Das ist ein Wendepunkt“, vergleichbar nur mit dem Jom-Kippur-Krieg von 1973. Aber damals seien es staatliche Streitkräfte gewesen, die Israel angegriffen hätten. Diesmal handele es sich um Terror mit Gräueltaten, die nur mit denen des „Islamischen Staats“ vergleichbar seien. Das mache das, was jetzt geschehe, so unvergleichbar.