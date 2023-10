Israels IT-Industrie nach den Angriffen: „Wieso haben wir das nicht gesehen?“

Dass die Sirenen in Beerscheba heulen, ist an sich nichts ungewöhnliches. Immer wieder werden aus dem nur knapp 40 Kilometer entfernten Gaza-Streifen Raketen auf die Stadt geschossen. Dann gibt es Warnungen, über die Sirene und per Smartphone-App. Auch dieses Mal packten Brodt und seine Frau die kleine Tochter, weckten die Söhne auf, und rannten in den Bombenschutzraum in ihrem Haus. Zuerst hätten sie gedacht, sagt Brodt am Telefon, es sei eine der üblichen, vereinzelten Attacken gewesen. Normalerweise fängt die israelische Flugabwehr die allermeisten Raketen ab; nicht so dieses Mal.



Dass es diesmal anders war, wurde den Brodts innerhalb der nächsten halben Stunde klar. Denn wieder und wieder schlugen Raketen ein. Das war kein zufälliger Beschuss. „Die Raketen regneten förmlich auf uns herab“, sagt Brodt. „Und wir hatten keine Ahnung, dass sie vor allem ein Manöver waren, um von den folgenden Angriffen auf dem Boden abzulenken.“